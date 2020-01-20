Киев, , 11:42 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сократились до 17,69 млрд кубометров.

Соответствующие данные обнародовала сегодня, 20 января, компания «Укртрангаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, с начала сезона отбора газа (2 ноября 2019 г.) запасы сократились на 18,7%.

В настоящий момент газовые запасы Украины на 30,3% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (тогда было 13,6 млрд кубометров).

Напомним, что запасы Украины при подготовке к нынешнему отопительному сезону составили рекордные для страны 21,76 млрд кубометров. В нынешний год Украина вошла с запасами на уровне 18,9 млрд кубометров топлива.