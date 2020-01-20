Москва, , 11:38 — REGNUM Климатическая сессия Всемирного экономического форума в Давосе пройдёт с участием российского бизнесмена Олега Дерипаски. Его имя указано в официальной программе форума.

Сессия «Глобальное влияние климатической стратегии России» состоится 22 января. Дерипаска будет участвовать в форуме как основатель фонда «Вольное дело».

Ранее он подтвердил в своём официальном телеграм-канале планы посетить предстоящий форум. Никаких прорывных решений от работы этой площадки ждать не стоит, отметил при этом Дерипаска.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Россию в Давосе представят и. о. вице-премьера Дмитрий Козак и и. о. министра экономического развития Максим Орешкин.

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