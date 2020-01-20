Смоленск, , 11:37 — REGNUM Сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей MAN открылся в Кардымовском районе Смоленской области, сообщила 20 января пресс-служба администрации региона. Запуск сервисного центра стал одним из этапов реализации инвестпроекта по созданию транспортно-логистического комплекса «Ред Стар».

Новый автотехцентр MAN состоит из нескольких зон — ремонтной, моечной, зоны для прохождения технического осмотра транспортных средств, и оборудован самой современной техникой. Общая площадь его составляет 1600 кв.м. Общий объём инвестиций в комплекс оценивается в 750 млн рублей, в том числе 400 млн вложено в строительство и обустройство автотехцентра MAN. Здесь уже создано 150 новых рабочих мест.

«На сегодняшний день предприятию присвоен статус официального дилера марки «MAN». Также сформирован штат сотрудников. Все они прошли необходимое обучение. При этом зарплаты очень достойные — от 25 до 100 тысяч рублей», — сообщил на встрече с губернатором представитель компании-инвестора «Грин Лайн» Владимир Болотников, отметив, что 100% сотрудников нового комплекса — жители Смоленской области.