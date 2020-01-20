Смоленск, 20 января 2020, 11:37 — REGNUM Сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей MAN открылся в Кардымовском районе Смоленской области, сообщила 20 января пресс-служба администрации региона. Запуск сервисного центра стал одним из этапов реализации инвестпроекта по созданию транспортно-логистического комплекса «Ред Стар».
Новый автотехцентр MAN состоит из нескольких зон — ремонтной, моечной, зоны для прохождения технического осмотра транспортных средств, и оборудован самой современной техникой. Общая площадь его составляет 1600 кв.м. Общий объём инвестиций в комплекс оценивается в 750 млн рублей, в том числе 400 млн вложено в строительство и обустройство автотехцентра MAN. Здесь уже создано 150 новых рабочих мест.