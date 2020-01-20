Москва, , 11:31 — REGNUM Основные факторы риска для мировой экономики связаны с международной политической напряжённостью, торгово-экономическими противоречиями, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 января, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, по мнению экспертов которого мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,6%.

«Опасения, что противоречия между США и Китаем будут сильно углубляться, пока не оправдались, — сказал экономист. — Пока похоже на то, что эксцентрические движения Трампа, которые были связаны с взаимными претензиями Китая и США, больше относились к планам США выторговать для себя хорошие позиции на переговорах, нежели были продиктованы стремлением доводить торговую войну до её логического завершения. По всей видимости, Трамп не собирается идти ва-банк и продолжать давить. Скорее всего, он хочет договориться на своих условиях. Китай тоже не заинтересован в раздувании противоречий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Белом доме США и Китай подписали договорённость по первой фазе торговой сделки.