Триполи, , 11:29 — REGNUM В Ливии из-за блокады Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нефтяных терминалов объем добычи нефти может сократиться с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в сутки.

Об этом 20 января сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ливийской Национальной нефтяной корпорации. Таким образом, добыча нефти в Ливии может упасть в 16 раз.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что местные племенные группировки, действующие на востоке страны и лояльные военачальнику Халифе Хафтару захватили несколько крупных экспортных терминалов вдоль восточного побережья страны.

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