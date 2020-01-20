Махачкала, , 11:23 — REGNUM В Махачкале приступили к строительству самой крупной на Северном Кавказе обувной фабрики с дагестанским брендом «ДОФ». Инвестор планирует завершить возведение четырехэтажного здания уже в текущем 2020 году и запустить завод в начале следующего года, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе министерства промышленности и энергетики республики.

В ближайшие дни специалисты осуществят заливку фундамента, до конца февраля будет сдан первый этаж здания. Работы будут продолжаться и в темное время суток, для этого будет установлено освещение. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 200 млн рублей.

Напомним, о запланированном строительстве крупной обувной фабрики в Махачкале стало известно в начале ноября прошлого года. Тогда в минпромэнерго сообщали, что она будет выпускать более 500 тыс. пар обуви в год, а в рамках реализации проекта будет создано свыше 300 рабочих мест.

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