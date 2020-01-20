Москва, , 11:16 — REGNUM Большинство работающих жителей России хорошо относятся к руководству на работе, но считают, что дружить с начальством не стоит. Только 34% имеют с руководителем приятельские отношения, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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У 58% опрошенных их руководителей отличает демократический, коллегиальный стиль управления. 22% заявили об авторитарном стиле управления своего руководителя — приказы, выговоры и т. д. При этом 41% опрошенных полагают, что жёсткий стиль руководства уходит в прошлое.

15% работающих отметили либеральный стиль управления своего руководителя, который мало вмешивается в дела подчиненных и не проявляет активности. 70% не одобряют такой подход начальства к работе.

Опрос проведён в декабре 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего конфликты на работе в коллективе возникают по вине руководителей. Об этом заявили 35% работников.

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