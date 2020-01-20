Петропавловск-Камчатский, , 11:17 — REGNUM Правительство Камчатки урезало прожиточный минимум всем категориям граждан, посчитав, что на полуострове снизились цены на продукты питания.

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Минсоцразвития и труда региона подготовило проект постановления, согласно которому прожиточный минимум в среднем на душу населения по итогам IV квартала 2019 года составит 20 604 рубля. Сейчас он, как сообщило ИА Кам 24 , составляет 20 652 рубля.

Соответственно, снижение ожидает все категории граждан. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 21 635, сейчас — 21 679, для детей — 22 029 (22 101), для пенсионеров 16 366 (16 405).

В министерстве журналистам пояснили, что урезали прожиточный минимум, так как в регионе, по их данным, подешевели некоторые виды овощей, сыр и некоторые фрукты.

Кам 24 отмечает, что за всю историю Камчатского края прожиточный минимум власти урезали лишь один раз — в 2017 году, тогда тоже объясняли удешевлением продуктов питания.

В социальных сетях жители региона выражают бурное негодование по поводу действий правительства. Люди пишут что все нормальные продукты питания, которые можно есть, в регионе подорожали, причем, значительно. Например, курица прибавила в цене, по сообщениям камчатцев 15%. Люди также напоминают, что подорожал бензин, коммуналка, прочие обязательные расходы. Правительству Камчатки в очередной раз напомнили про огромные пенсии чиновников и депутатов, предположив, что «слугам народа» точно всё равно, какой в регионе прожиточный минимум.

Как сообщало ИА REGNUM, килограмм помидоров и огурцов на Камчатке продают по 900 рублей. Жители Камчатки закредитованы и копят «плохие» долги перед банками. В 2018 и 2019 году на полуострове не утихали митинги протеста против снижения уровня жизни народа и непомерных аппетитов чиновников.