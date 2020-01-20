Москва, 20 января 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день нельзя точно сказать, какими будут темпы экономического роста Китая, которые оказывают серьёзное влияние на темпы роста всей мировой экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, эксперты которого предсказали мировой экономике рост 2,6%.
Напомним, как сообщалось ранее, агентство Fitch спрогнозировало, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%.