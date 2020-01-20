Москва, , 11:11 — REGNUM На сегодняшний день нельзя точно сказать, какими будут темпы экономического роста Китая, которые оказывают серьёзное влияние на темпы роста всей мировой экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, эксперты которого предсказали мировой экономике рост 2,6%.

«Прогноз Международного валютного фонда менее оптимистичен. Там считают, что, напротив, будет происходить замедление экономического роста, — заметил Колганов. — Вообще для мировой экономики 2,6% — это немало. Стоит учитывать, что в последние десятилетия довольно сильное влияние на общемировые показатели оказывал экономический рост Китая. А Китай замедляет свой экономический рост. Насколько он его замедлит, непонятно, потому что не всё до конца ясно с китайскими показателями роста. У них закрытая статистика, и не всегда ясно, насколько она достоверна».

Напомним, как сообщалось ранее, агентство Fitch спрогнозировало, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%.