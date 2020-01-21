Киев, , 03:37 — REGNUM Украина продолжает приковывать внимание своей загадочной ситуацией. На этот раз удивила украинская валюта — гривна, продолжающая укрепляться по отношению к доллару на фоне непрекращающегося развала украинской промышленности. Чем можно объяснить такой парадокс рассуждает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Украинская гривна

Не только такие традиционно сильные стороны украинского хозяйства как металлургия или агропром вопиют устами своих высокопоставленных руководителей о катастрофическом положении. Даже внешняя торговля, для которой, казалось бы, на Украине снялись все возможные преграды, показывает спад. Так что же выросло настолько, что потянуло за собой и гривну?

Похоже, что на Украину устремились зарубежные спекулянты со своими капиталами, а стартом для них стал закон о свободной продаже земли и не просто выпуск облигаций внутреннего государственного займа, но и разрешение продавать их за рубеж без ограничений. Таким образом, правительство Украины, судя по реакции охочей зарубежной публики, подготовило на 2020-й год давно ожидавшийся большой и резкий «дерибас» — растаскивание во все стороны по дешевке или задарма — под крики о наступлении настоящей европейской жизни.

Читайте статью Андрея Ганжи «Украинская гривна: в ожидании взрыва…»