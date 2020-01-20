Кострома, , 11:11 — REGNUM Прокуратура города Костромы предлагает работникам АО «Костромская верфь» обратиться с заявлением о взыскании в судебном порядке задолженности по заработной плате, — сообщает пресс-служба ведомства.

Проблемы с невыплатой заработной платы на предприятии начались с августа 2019 года. Прокуратура уже проводила проверку на заводе, после чего часть долгов сотрудникам «Костромской верфи» погасили. Ситуация остается напряженной, работникам не выплачена заработная плата за ноябрь-декабрь 2019 года — свыше 6 млн. рублей. Кроме того, рабочие получили уведомления о сокращении

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Вопрос находится на особом контроле прокурора области. Работников акционерного общества «Костромская судоверфь» ждут в ведомстве с заявлениями.