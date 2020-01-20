Уруш, , 11:12 — REGNUM В приамурском посёлке Уруша сданы в эксплуатацию два пятиэтажных дома, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Стоимость возведения двух пятиэтажек на 26 квартир каждая составила 185 млн рублей, из которых 7 млн рублей были выделены областным бюджетом, 25 млн рублей из районного бюджета, а 153 млн рублей пришло из федерального бюджета. В кирпичных благоустроенных пятиэтажных домах переселенцам предоставили квартиры «под ключ».

«Благодаря эффективной работе муниципалитетов в прошлом году целевой показатель, установленный на 2019 год, достигнут Амурской областью досрочно», — отметил губернатор Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новые квартиры переедут 300 жителей Чечни, покинув свои ветхие и аварийные дома.