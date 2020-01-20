Кигали, , 11:07 — REGNUM Ожидается, что экономика Руанды вырастет на 8% в 2020/2021 финансовом году, чему способствует развитие частных инвестиций и торговли. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Международного валютного фонда (МВФ).

«Основными факторами роста является увеличение частных инвестиций, расширение объемов региональной торговли и рост доходов от крупных государственных инвестиционных проектов», — отметили в МВФ.

По информации журналистов агентства, экономика восточноафриканской страны в значительной степени опирается на сельское хозяйство, туризм и добычу полезных ископаемых.

Факторы, которые могут замедлить рост, включают в себя высокие цены на топливо, непредсказуемую погоду и региональные проблемы, отмечается в заявлении МВФ.

По данным МВФ, прогноз роста экономики Руанды на 2019 год составлял 8,5%.

Как сообщают журналисты, в начале прошлого года Руанда закрыла свой главный пограничный пункт с Угандой. В июне он был вновь временно открыт для грузовых автомобилей, но затем снова закрылся. Кроме того, руандийцам было предложено воздержаться от поездок в Уганду, власти которой обвинили Руанду во введении торгового эмбарго.

В августе президенты двух стран подписали пакт, согласно которому обе стороны будут уважать суверенитет друг друга и воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в другой стране, а также возобновят трансграничную деятельность. Однако, по словам журналистов, его реализация откладывается.