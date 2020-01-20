Сеул, , 10:55 — REGNUM В 2019 году экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил 176,9 млрд, а импорт — 108,4 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, из-за вялой мировой экономики экспорт ИКТ из Южной Кореи сократился на 19,7%. Отмечается, что экспорт полупроводников сократился на 25,7%, дисплеев — на 21,3%, телефонов — на 17,8%.

Экспорт полупроводниковой памяти сократился на 33%, до 63 млрд в связи с сокращением спроса, ЖК-панелей — на 42% из-за жёсткой конкуренции на рынке. Тем не менее экспорт батарей вырос на 2,7%, компьютеров — на 28,9%.

С другой стороны, импорт полупроводников вырос на 5,5%, однако импорт дисплеев, напротив, сократился на 38,4%, компьютеров —на 10,5%, телефонов — на 1%.

В 2019 году сальдо торгового баланса составило 68,5 млрд, что на 39,5% меньше по сравнению с прошлым годом.