Бишкек, , 10:43 — REGNUM Более 50% бюджета Бишкека планируется направить на социальный сектор, заявил 20 января первый заместитель мэра столицы Киргизии Алмаз Бакетаев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, доходная часть бюджета на 2020 год составляет 10,2 млрд сомов (9 млрд рублей). Большую часть бюджета планируется направить в сферу здравоохранения, образования и культуры.

Бакетаев добавил, что впервые проект бюджета Бишкека был внесен на рассмотрение до конца финансового года. Затягивание вопроса с принятием бюджета приводило к неэффективному распределению средств из-за задержек проводимых тендеров и работ.

Напомним, 14 января депутаты Бишкекского городского кенеша (совета) утвердили бюджет на 2020 год. Доходы должны вырасти на 1,5 млрд сомов (1,3 млрд рублей) по сравнению с 2019 годом.