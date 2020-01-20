Нью-Дели, , 10:46 — REGNUM Снижение Россией ввозных пошлин на индийские бриллианты приведёт к расцвету торговли между странами. Индия надеется на подписание с РФ соответствующего соглашения, заявил журналистам глава комиссии по алмазам Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Санджай Шах.

Говоря о перспективности торговли с Россией, Шах указал, что Индия ввозит российские необработанные алмазы на $3,5 млрд. Индийская сторона хочет заключить соглашение о снижении или обнулении пошлин на бриллианты и ювелирные украшения, которые поступают из Индии в РФ.

Уменьшение пошлин привело бы к увеличению двустороннего товарооборота на $2−3 млрд. Тогда торговля между Индией и Россией расцветет, добавил Шах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рассказал о возможном переносе в Россию части индийских производств.

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