Москва, , 10:36 — REGNUM При отсутствии внешних шоков рост вложений в российские финансовые активы может продолжиться. Об этом заявил советник по макроэкономике гендиректора АО «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов на телеканале «Россия 24».

«Если не случится каких-то внешних шоков, связанных с динамикой цен на нефть или санкциями, то весьма вероятно, что тот тренд, который наблюдается в начале года, продолжится как минимум до начала 2021 года», — заявил Хестанов.

По итогам 2019 года рубль показал относительно хорошую динамику, укрепившись к доллару почти на 10%. В частности, в начале января доллар стоил 69,47 рублей, евро — 79,46 рублей. В пятницу курс ЦБ составил 64,08 рублей за доллар и 70,55 рублей за евро.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост российской валюты объясняется притоком капитала.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — указала она.