Москва, , 10:24 — REGNUM В России в настоящее время одна из самых высоких реальных ставок по облигациям федерального займа (ОФЗ). Об этом заявил советник по макроэкономике гендиректора АО «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов на телеканале «Россия 24».

«В настоящее время в России, наверное, максимальная среди достаточно развитых стран положительная реальная ставка. То есть разница между номинальной процентной ставкой и инфляцией наивысшая из тех видов госдолга, в которые вообще можно инвестировать», — заявил Хестанов.

«В большинстве западных стран эта величина либо очень маленькая, а во многих странах и отрицательная», — подчеркнул он.

В настоящее время купонный доход по десятилетним ОФЗ с погашением в 2028 году в России составляет более 7%. В то время как в 2018 году иностранные инвесторы продавали российские облигации, к началу 2019 года доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа достигла 31,5%, после чего начала постепенно снижаться.