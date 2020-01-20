Москва, , 10:14 — REGNUM В Москве в районе Бирюлево Восточном новостройку по реновации на 108 квартир построят в 2020 году, сообщили в Стройкомплексе.

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В двухсекционном здании высотой 11−12 этажей будет 35 однокомнатных, 65 двухкомнатных, восемь трехкомнатных площадью около 6 тыс. кв. метров.

В новом доме в Южном административном округе Москвы на первых этажах разместятся магазины, аптеки, кружки для детей. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московский фонд реновации на покупку дополнительных метров по программе реновации подано 474 заявления.

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