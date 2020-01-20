Москва, , 10:09 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет.

Соответствующее письмо депутат направил и. о. замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой, сообщают РИА Новости.

По мнению парламентария, это поможет погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛДПР настаивает на всеобщей кредитной амнистии граждан России. Однако премьер-министр Михаил Мишустин выступил категорически против инициативы. «Плохо оцениваю. Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно, люди потеряют деньги — те, кто совсем не виноват», — сказал Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы. Вместе с тем он указал на позицию ЦБ.

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