Владивосток, , 10:25 — REGNUM Временно исполняющим обязанности министра промышленности и торговли в правительстве Приморья стал бывший руководитель краевого филиала «Почты России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее Сергей Калитин занимал должность руководителя УФПС Приморья — филиала ФГУП «Почта России», также 18 лет проработал в банковской сфере. Закончил факультет бизнеса и менеджмента Дальневосточной государственной академии экономики и управления.

Алексей Пикалов, до последнего времени руководивший промышленностью края, стал заместителем министра.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае министром промышленности и энергетики региона стал замглавы администрации Барнаула Вячеслав Химочка.