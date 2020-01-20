Бишкек, , 10:06 — REGNUM Беспошлинные поставки российского топлива позволили сэкономить Киргизии в 2019 году $27,2 млн, сообщили в ассоциации нефтетрейдеров республики.

За год в республику было поставлено 972,9 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 453,8 тыс. тонн бензина и 519,1 тыс. тонн дизельного топлива. Отмечается, что в течение 2019 года стоимость бензина в республике подешевела на 5,1%, а дизтопливо — на 2,8%.

Отметим, по данным Global Petrol Prices, Киргизия занимает 23-е место по дешевизне топлива в мире и первое место среди стран-импортеров топлива. В частности, средняя стоимость одного литра бензина в мире составляет $1,12, тогда как в Киргизии — $0,63.

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