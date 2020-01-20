Москва, , 09:58 — REGNUM Основная задача Федеральной налоговой службы (ФНС) — не собрать больше налогов, а «обелить рынок». Об этом в интервью «Ведомостям» заявил новый глава ведомства Даниил Егоров.

Ключевая задача ФНС — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Егоров назвал свой подход «моделированием поведения налогоплательщика»:

Даниил Егоров, глава ФНС «Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения … начинаешь его тестировать».

Постоянно обновляя модель, необходимо внедрять ее так, чтобы не ударить по рынку, но чтобы при этом компании начали отказываться от нелегальных схем, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. После этого Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым председателем правительства России стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин. На место главы ФНС был назначен заместитель Мишустина на посту ведомства — 44-летний Даниил Егоров.

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