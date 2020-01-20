Москва, , 09:55 — REGNUM После подъема в пределах 0,5% под занавес торговой недели нефть марки Brent продолжает укрепляться на торгах 20 января, отыгрывая новости с геополитического фронта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Котировки открылись гэпом вверх и тестируют уровень $65,60 за баррель, чтобы впоследствии прорваться к отметке $66 за баррель. Покупателей вдохновили сообщения о том, что из-за массовых протестов в Ираке было приостановлено производство нефти на месторождении Аль-Фхдаб, а добыча на месторождении Бадра оказалась под угрозой.

Кроме того, в Ливии объем производства энергоносителей сократился почти на 800 тыс. баррелей в сутки из-за блокировки работы портов по инициативе командующего Ливийской национальной армией.

Подобные события, способствующие перебоям в поставках, традиционно оказывают повышательное давление на цены по причине опасений сокращения мирового предложения нефти.

На этом фоне участники рынка проигнорировали свежие данные Baker Hughes, которые указали на восстановление числа буровых в США на 14 штук, до 673 единиц от недавних минимумов марта 2017 года.

Впрочем, в последнее время игроки в целом вяло реагируют на эту статистику, которая не показывает тесной корреляции с показателями добычи.

В краткосрочной перспективе Brent, скорее всего, будет удерживаться на плаву за счет геополитического фактора, а также недавней солидной статистики из ключевых стран — Китая и США.

С технической точки зрения котировкам необходимо прочно обосноваться над уровнем $65, чтобы создать условия для пробоя отметки $66», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть подтолкнули к росту события в Ливии