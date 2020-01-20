Москва, , 09:50 — REGNUM В начале недели (20 января) на курс рубля воздействуют локальные разнонаправленные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«За его укрепление выступает общая сохраняющаяся высокая склонность инвесторов к покупке рисковых активов на фоне стабилизации торговых отношения Китая и США.

Поддерживает российскую валюту и приходящийся на 20−25 января пик налогового периода с продажей валюты экспортёрами. Радуют и нефтяные цены, которые утром 20 января поднялись c $65 к $65,50 по нефти марки Brent вследствие снижения запасов в США и общего улучшения настроений на рынке.

Однако с другой стороны, повышаются и общие котировки доллара на валютном рынке. Его индекс DX, отражающий отношение цены доллара к шести основным валютам находившийся на прошлой неделе на уровне ниже 97 пунктов, 20 января поднялся к 97,4 п. Рубль же традиционно «прислушивается» к динамике доллара.

Соответственно, на фоне отсутствия важных новостей, 20 января можно ожидать колебаний котировок рубля в небольшом диапазоне 60,90 — 61,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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