Пекин, , 09:55 — REGNUM Власти Китая продлили срок действия антидемпинговых пошлин на поликристаллический кремний южнокорейского и американского производства, используемый для производства фотоэлементов солнечных батарей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства коммерции Китая.

Известно, что срок действия пошлин был продлён в связи с тем, что демпинговый экспорт данной полупроводниковой продукции может нанести непоправимый ущерб отечественной промышленности.

Начиная с 20 января антидемпинговые пошлины будут продлены ещё на пять лет.

Отмечается, что размер пошлин установлен в индивидуальном порядке. Размер пошлин для таких южнокорейских компаний, как OCI и Hanwha Chemical, составит 4,4% и 8,9% соответственно.