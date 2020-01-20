Москва, , 09:44 — REGNUM Россия и Белоруссия приостановили переговоры об условиях прокачки российской нефти по территории республики. Об этом 20 января сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько осведомлённых источников.

Читайте также: Минск лихорадочно ищет замену российской нефти

Собеседники в качестве основной причины затягивания переговоров называют «бессмысленность» обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объёмы, которые пойдут через республику» и отмечают, что во многом это будет зависеть от итогов переговоров между «Белнефтехимом» и российскими нефтекомпаниями об условиях поставки нефти в Белоруссию.

По данным издания, нефтекомпании требуют премии в $6 на тонну к экспортному паритету, а в Минске настаивают на её отмене.

Ране по теме: Глава Минэнерго заявил об отсутствии заявок на поставку нефти в Белоруссию

Добавим, что ставка транзита по межправительственному соглашению будет автоматически проиндексирована с 1 февраля. Она вырастет на прогнозный размер инфляции — 3,8% плюс 3%. Собеседник издания отмечает, что в Минске готовы принять такой размер тарифа на время. К переговорам по существу там намерены вернуться к лету с учётом утверждённого экологического налога и готовых расчётов по компенсациям за поставки загрязнённой нефти по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия закупала нефть только у России по льготным ценам. В декабре 2019 года Минск не подписал с российскими компаниями контракты на поставку нефти в Белоруссию и с января 2020 года такие поставки прекратились. 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам обеспечения НПЗ сырьём, приказав отработать маршрут поставок через Латвию.

Читайте ранее в этом сюжете: Транснефть поставит в Белоруссию 23,5 млн тонн нефти