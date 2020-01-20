Южно-Сахалинск, , 09:49 — REGNUM Правительство Сахалина наращивает меры поддержки семьи и рождаемости. Особые изменения ждут семьи, в которых рождаются дети, и у которых есть кредит от Сахалинского ипотечного агентства. Уже за рождение первенца семье спишут 500 тыс. рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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После рождения второго малыша в семье, ипотечный долг уменьшится на 1 млн рублей — за счёт краевого бюджета. А после рождения третьего и последующих детей сумму долга уменьшат сразу на 2 млн рублей.

Воспользоваться этой мерой поддержки смогут семьи, которые живут на Сахалине и Курилах не менее 10 лет и в которых малыши родились после 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина отменили возрастное ограничение на выплату в 150 тыс. рублей за рождение первенца. Теперь воспользоваться выплатой смогут мамы всех возрастов, ранее же её получали роженицы в возрасте 19−25 лет.