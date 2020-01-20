Бамако, , 09:43 — REGNUM Согласно новому кодексу добычи полезных ископаемых, компании, работающие в Мали, будут защищены от налоговых изменений в течение 20 лет. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра горнодобывающей промышленности Мали.

По информации журналистов агентства, в соответствии с предыдущим кодексом, компаниям предлагался 30-летний «период стабильности» от налоговых изменений.

В ходе обсуждения нового кодекса в Мали предлагалось ввести лишь 10-летний период стабильности, отмечают журналисты. Однако это предложение подверглось критике из-за опасений по поводу того, что слишком короткий срок может оттолкнуть инвесторов.

«Мы должны учитывать, что этап исследования может занять не менее семи, восьми или девяти лет, — заявила министр Лелента Хава Баба Бах. — Итак, мы приняли решение ввести … 20-летний период стабильности».

Как передают репортеры, в настоящее время в Мали работают добывающие компании Barrick Gold, B2Gold, Hummingbird Resources и AngloGold Ashanti.