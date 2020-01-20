Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Сибирское таможенное управление (СТУ) в 2019 году перечислило в федеральный бюджет 161 млрд 794 млн рублей. Это, по данным отделения по связям с общественностью СТУ, на 50 млрд превышает аналогичный показатель 2018 года (112 млрд 210 млн рублей).

Отмечается, что более половины поступлений таможенных платежей обеспечено таможнями Кемеровской (21,17%), Иркутской (18,07%) и Новосибирской (17,39%) областей.

«Увеличение перечислений обусловлено не только ростом внешнеторгового оборота при импорте товаров, но и информационными технологиями, используемыми таможенными органами, в том числе в части уплаты таможенных платежей», — отметил начальник службы федеральных таможенных доходов СТУ Дмитрий Колыханов.