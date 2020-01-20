Париж, , 08:51 — REGNUM Контракт стоимостью два млрд евро на закупку прогулочных судов будет подписан морским перевозчиком MSC Cruises и верфью Chantiers de l'Atlantique в понедельник утром, 20 января, в резиденции премьер-министра Франции, передает BFM TV.

«Это будет крупнейший лайнер, эксплуатируемый MSC Cruise, и первое судно, работающее на сжиженном природном газе, построенная во Франции», — заявили в канцелярии премьер-министра.

Ожидается, что в 2025 и 2027 годах в Сен-Назере будет построено два судна вместимостью 6700 пассажиров.

Кроме того, между сторонами будут подписаны два соглашения о партнерстве. Один будет касаться разработки нового класса лайнеров, работающих на сжиженном природном газе. Другое соглашение связано с созданием нового прототипа лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции Electricite de France заключила с китайской энергетической инвестиционной корпорацией CEIC соглашение о проекте строительства морской ветряной электростанции в Китае.

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