Сургут, Югра, , 08:49 — REGNUM Арбитражный суд ХМАО рассмотрел в открытом судебном заседании заявление ПАО «МТС-Банк» о признании банкротом АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги». Заседание отложено до 13 февраля 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Претензии ПАО «МТС-Банк» связаны с просроченной задолженностью по процентам за пользование кредитом 16 135 586 рублей.

«Суд, исследовав материалы дела, считает судебное заседание подлежащим отложению на более поздний срок для предоставления письменных пояснений на возражения, а также в связи с необходимостью привлечения к участию в деле в качестве третьего лица основного должника ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», — сообщается в определении.

Напомним, судебные тяжбы между «МТС-Банком» и «ЮТэйр — Вертолётные услуги» тянутся с ноября 2019 года.

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» — один из ведущих вертолётных операторов в России, лидер мирового вертолетного рынка по величине и грузоподъемности флота. На службе компании свыше 320 вертолетов разных типов — преимущественно семейства «Миль» и Airbus Helicopters.

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