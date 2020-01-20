Лондон, , 08:54 — REGNUM Британский аукционный дом Bonhams сообщил о продаже первого серийного родстера Dodge Viper RT/10 1992 года выпуска. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Владельцем проданного экземпляра Dodge Viper был Ли Якокке, который в начале 1990-х занимал должность председателя правления корпорации Chrysler.

Пробег машины составляет 6220 миль (10 010 км).

Модель оснащена атмосферным движком V10 производительностью 400 «лошадей» и рабочим объёмом 8 л. Двигатель агрегатируется с 6-позиционной «механикой» и системой заднего привода. С 0 до 100 км/ч суперкар ускоряется за 4,6 с. При этом его максимальная скорость равна 290 км/ч.

Сообщается, что родстер был куплен за 285 500 долларов (около 17,54 млн рублей). Имя нового владельца авто не раскрывается.

Напомним, в конце прошлого года автокомпания Chrysler сообщила, что обновлённый Chrysler Pacifica будет оснащен системой привода 4×4 AWD от Jeep Renegade и Compass, но на новом Pacifica она появится только в 2021 году. Другие изменения будут касаться только внешнего вида автомобиля.

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