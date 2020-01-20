Москва, , 08:48 — REGNUM Онлайн-ретейлер Ozon планирует оптимизировать штат курьеров, число которых сейчас составляет несколько сотен при общем числе сотрудников более 12 тыс. Об этом сообщает 20 января «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.

В компании заявили, что предусмотрели для таких сотрудников «максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров». Речь, скорее всего, идет о четырех средних зарплатах, а для социально защищенных категорий сотрудников есть дополнительные компенсации.

Отмечается, что к концу текущего года собственные сотрудники Ozon будут доставлять лишь незначительное число покупок, основная же их часть будет доверена партнерам. Это «вынужденная мера под давлением китайских интернет-магазинов», считают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство жителей России (59%) пользуются доставкой товаров и продуктов, заказанных онлайн или по телефону, с разной периодичностью.

Отметим, ранее компания Ozon изменила условия доставки товаров. Компания ввела аналог подписки на доставку — сервис Ozon.Premium. Суть изменения в том, что клиент может оформить услугу Ozon. Premium и в рамках этой услуги делать неограниченное количество заказов с минимальной стоимостью от 2999 рублей.

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