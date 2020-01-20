Псков, , 08:35 — REGNUM Псковская область как регион с низкой бюджетной обеспеченностью может рассчитывать на оказание помощи в приоритетном порядке — например, регион получит дополнительное финансирование на обеспечение жильём детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам рабочей поездки в Псковскую область спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что этот вопрос для региона является одним из наиболее острых.

В списке детей-сирот и лиц из их числа, которых необходимо обеспечить жилыми помещениями, числится более 2,3 тыс человек, в том числе 1,7 тыс. — в возрасте от 18 лет и старше. За последние шесть лет лицам из числа детей-сирот предоставлено 855 жилых помещений. Возможности областного бюджета и выделенной субсидии из федерального бюджета на эти цели ограничены — так, например, в 2019 году в регионе было приобретено только 120 жилых помещений для сирот.

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