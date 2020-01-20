Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Дилеры американской компании Roadster Salon приступили к приёму заказов на электрическую вариацию родстера Fiat 124 Sport Spider. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Электромобиль создан на основе классического Fiat 124 70-х годов. Специалисты Roadster Salon заменили обычный двигатель внутреннего сгорания на электрический мотор. При этом автомобиль сохранил оригинальную 5-позиционную механическую коробку передач.

В качестве силовой установки электромобиль имеет два электромотора, общая производительность которых равна приблизительно 203 л. с. От 0 до 97 км/ч автомобиль разгоняется за 6 с, что в два раза быстрее оригинала. Максимальная скорость авто равна 210 км/ч.

Какой у машины запас хода — не сообщается. Тем не менее, как отмечают в фирме, он больше, чем у модели Fiat 500e, чей запас хода составляет 200 км.

Стоимость электрокара начинается от 139 995 долларов (около 8,6 млн рублей).

Напомним, компания AutoX и марка Fiat планируют в КНР запустить совместный проект службы такси с системами автономного вождения AutoX. Клиент сможет вызвать беспилотное такси с помощью приложения WeChat.

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