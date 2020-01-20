Москва, , 09:43 — REGNUM Отток капиталов всегда был существенной проблемой российской экономики, но в 2019 году он сократился почти в 2,5 раза. Если в 2018 году отток капитала составлял 63 млрд долларов, то в 2019 — лишь 26,67 млрд долларов. С чем связано такое сокращение в комментарии корреспонденту ИА REGNUM пояснил эксперт Международного форума БРИКС, партнер Международного альянса стратегических проектов БРИКС, президент международного дипломатического клуба «Amicability» Сергей Дворянов.

«Причины сокращения оттока капиталов связаны, в первую очередь, с уменьшением иностранных обязательств российских банков. Большинство наших организаций успешно погасило задолженности перед иностранными структурами. В свою очередь, российские финансовые организации стали куда меньше кредитовать иностранные компании, что и привело к таким показателям», — пояснил Дворянов.

Он отметил, что есть еще одно объяснение: с момента введения экономических санкций против России прошло уже пять лет, но к каким-либо катастрофическим последствиям для российской экономики это обстоятельство не привело. И зарубежные инвесторы продолжают работать на российском рынке, хотя говорить о каком-то впечатляющем росте иностранных инвестиций не приходится.

«Тем не менее, объемы оттока капиталов остаются довольно высокими, причем связаны эти показатели не столько даже с перечислением финансовых средств из России на зарубежные банковские счета, сколько и с покупкой россиянами недвижимого и движимого имущества за границей и даже просто скупкой иностранной валюты, в первую очередь — долларов и евро. Поскольку же в России экономическое положение населения отнюдь не улучшается, то и возможностей приобретения заграничной недвижимости, открытия счетов в банках, покупки валюты у российских граждан все меньше и меньше, что в совокупности также влияет на общую картину с оттоком капитала за границу», — заявил Дворянов.

По его словам, самой главной задачей нового правительства является формирование благоприятного инвестиционного климата в России. Так, по принципу «макси-мини» необходимо сменить минусы на плюсы.

«Мы должны говорить не об оттоке капитала из России, а о новой волне инвестиций в динамичную российскую экономику», — добавил Дворянов.

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