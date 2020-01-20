Хабаровск, , 08:33 — REGNUM В Хабаровском крае растёт безработица. В органах службы занятости официально зарегистрировано 5 848 безработных. С начала 2019 года число людей, потерявших рабочие места, увеличилось на 419 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой службе статистике.

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Год назад численность официально безработных граждан была ниже — 5516 человек.

По итогам 2019 года Хабаровский край продемонстрировал снижение количества рабочих мест в территориях опережающего социально-экономического развития — на 837 мест по отношению к предыдущему году.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край в 2019 году массово терял рабочие места, кадры и малый бизнес. За год в регионе закрылись 1700 предприятий малого бизнеса. В регионе банкротятся крупные лесные компании, оставляя без работы население целых поселений, при этом в каждом посёлке вдоль БАМа работают полулегальные китайские лесопилки.