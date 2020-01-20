Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти марки Brent закрылись ростом на 0,54%. За неделю цена практически не изменилась. Рынок вяло отреагировал на китайскую статистику и большую часть времени крутился вокруг уровня $64,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Резкий рост цены последовал на открытии. Цена подскочила на 0,83%, до $65,67 на фоне событий в Ливии.

Ливийская нефтяная корпорация объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

К закрытию портов призывали представители местных племен в знак протеста против действий Правительства национального согласия.

Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила, что из-за остановки отгрузки нефти теряет ежедневно 55 млн долларов. перебои в поставках поддержат покупателей.

Они прошли первое сопротивление $65,12. Теперь им открылась дорога до $66,40.

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