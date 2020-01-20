Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль с открытия торгов 17 января перешел в наступление против иностранных валют. По итогам дня он закрылся в плюсе на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам, позитивной динамики валют emerging markets, а также ослабления напряженности в отношениях США с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На американском фондовом рынке оптимизм участников рынка поддерживался хорошим началом сезона корпоративной отчетности. Европейские и американские фондовые индексы закрылись в плюсе.

Положительный инвестиционный фон российскому фондовому рынку обеспечила быстрая смена главы правительства РФ. Ожидается, что передача премьерских полномочий пройдёт без неприятных неожиданностей и не затянется формирование нового состава правительства.

Рубль больше подорожал к фунту. Курс фунт/доллар упал на 110 пунктов, до уровня 1.3004 после выхода слабых данных по уровню розничных продаж в Великобритании за декабрь. Они повысили вероятность того, что Банк Англии примет решение понизить уровень основных процентных ставок в стране на ближайшем заседании.

Сегодня, 20 января, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,81%. Рынок открылся резким ростом из-за событий в Ливии. Ливийская нефтяная корпорация объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

На фоне роста нефтяных котировок рублевые пары должны открыться снижением. Желающих продать доллар на открытии будет много, поэтому ЦБ может выкупить у них валюту для Минфина, не оказав влияния на рынок.

Общая техническая картина для рубля остается благоприятной. В течение недели он будет получать поддержку от налогового периода. 20 января в Штатах выходной день. В связи с ростом цен на нефть и выходным днем в США ожидается снижение пары доллар/рубль до 61,18 руб.

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