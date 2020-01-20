Красноярск, , 08:05 — REGNUM Почти все виды автомобильного топлива подорожали за год в Красноярске. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с информацией красноярских статистиков.

Как сообщили ИА REGNUM 20 января в Красноярскстате, стоимость одного литра бензина Аи-92 в Красноярске 9 января составляла 41,23 рубля. За год цена выросла на 0,4% (на 16 копеек). Самая высокая цена на Аи-92 в краевом центре была зафиксирована 10 и 17 июня 2019 года — 42 рубля.

Бензин Аи-95 стоил 9 января 43,44 рубля за литр. По сравнению с 9 января 2019 года цена снизилась на 0,1% (на 5 копеек). Самая высокая цена была зафиксирована 22 июля 2019 года — 44,4 рубля.

Бензин Аи-98 стоил 9 января в среднем 49,89 рубля за литр. Удорожание за год — 2,3% (1,11 рубля). Самая высокая цена на Аи-98 сохранялась с 30 сентября по 14 октября 2019 года — 50,10 рубля.

Что касается дизельного топлива, 9 января оно стоило 50,94 рубля за литр. За год дизтопливо в Красноярске подорожало на 3,6% (на 1,78 рубля). Самая высокая цена — 50,94 рубля — была зафиксирована с 9 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, литр бензина в России за неделю подорожал на копейку.