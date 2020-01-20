Пхеньян, , 08:08 — REGNUM По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2019 году в КНДР зафиксировали положительные темпы экономического роста, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году ВВП страны вырос на 1,8%.

Известно, что из-за ужесточения международных санкций в 2017 году данный показатель сократился до — 3,5%, в 2018 году — до — 4,2%.

Причины столь бурного экономического роста не раскрываются, однако предполагается, что это связано с поддержкой со стороны России и Китая. Также в стране был замечен рост потребительских цен.

По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию, в 2020 году темпы экономического роста КНДР составят 2,2%, а в 2021 году — 2,8%.

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