Петропавловск-Камчатский, , 08:06 — REGNUM По 2 млн рублей готовы платить власти Камчатки учителям, переехавшим на работу в провинцию региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Роман Василевский. Отбор претендентов будет осуществлять специальная комиссия министерства образования края.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке некому учить и лечить детей. В 2019 году дефицит врачей составил 270 единиц, учителей — 238. В то же время каждый 66-й житель региона либо чиновник, либо силовик.