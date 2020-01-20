Сеул, , 07:41 — REGNUM Развитие экономических отношений с северными странами становится приоритетом для Южной Кореи. Об этом рассказал министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ги, сообщает Интерфакс.

«Южная Корея будет укреплять экономическое сотрудничество с северными странами», — заявил министр.

В сферу приоритетных целей Южной Кореи входит развитие экономических связей с Россией и Монголией.

К основным направлениям экономического взаимодействия с Россией в Сеуле относят развитие железнодорожной инфраструктуры, а также электроэнергетику, поставки газа, строительство портов, сельское хозяйство и рыболовство.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 17 января в Москве представители РФ и Южной Кореи провели третий раунд переговоров по договору о свободной торговле.

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