Новосибирск, , 07:28 — REGNUM В Новосибирской области в мае 2020 года сельхозпродукцию начнёт принимать новый оптово-распределительный центр (ОРЦ), сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

Этот центра — инвестиционный проект ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск». Ввод первой очереди запланирован на 2-й квартал 2020 года. Отмечается, что на площади более 100 тыс. кв. м. одновременно может храниться до 95 тыс. тонн разнообразной сельскохозяйственной продукции.

В центре предусмотрены морозильные и мультитемпературные склады, овощехранилища, павильоны оптовой торговли, объекты Built-to-Suit для крупных заказчиков и другие сооружения.

ОРЦ будет оказывать полный комплекс услуг по принципу «от поля до полки». Центр в Новосибирской области станет одним из звеньев федеральной сети оптово-распределительных центров холдинга «РосАгроМаркет». Цель сети — повысить эффективность продовольственного сектора страны и создать единое торгово-логистическое пространство.