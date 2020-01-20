Бор, Нижегородская область, , 07:20 — REGNUM Нижегородский арбитраж отказал в удовлетворении иска ООО «Борский металлургический завод», который оспаривал перевод долга. Ответчиками выступали ООО «Вторметиндустрия» из Ульяновска и два нижегородских юрлица — ООО «Металлургический завод «Красная Рамень» и ООО «Втормет». В деле поднимался вопрос о фальсификации доказательства, в числе которых упоминались печати компаний, но суд отклонил ходатайство по данному вопросу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несколько лет назад ООО «Вторметиндустрия» (поставщик) и ООО «Втормет» (покупатель) заключили договор на поставку лома и отходов цветных металлов. Товар на сумму свыше 3 млн рублей был передан, но не оплачен. Спустя несколько месяцев ООО «Втормет» (первоначальный должник), ООО МЛЗ «Красная Рамень» (новый должник) и ООО «Вторметиндустрия» (кредитор) подписали соглашение о переводе долга.

В октябре 2018 года Ульяновский арбитраж по этому договору взыскал с «Красной Рамени» долг в размере 2,3 млн рублей и 73,6 тыс. рублей неустойки.

В сентябре 2019 года ООО «Борский металлургический завод», юридически никак не связанный с участниками спора, попытался через суд оспорить договор уступки требования долга, заявив, что «целью оспариваемого соглашения является злоупотребление правом, отсутствие экономической выгоды, увеличение кредиторской задолженности ООО МЛЗ «Красная Рамень», ущемление прав иных кредиторов». В числе кредиторов, видимо, истец и имел ввиду себя.

Напомним, в отношении завода «Красная Рамень» есть не до конца рассмотренный иск о банкротстве. Помимо этого, предприятие ранее попало в медиа-повестку в связи с корпоративными скандалами между собственниками.

Нижегородский металлургический завод может не дожить до своего столетия?

В новом споре, где завод из Бора выступил ответчиком, истец заявил «ходатайство о фальсификации доказательств, а именно: печати, выполненной от имени ООО МЛЗ «Красная Рамень», подписи директора и печати, выполненных от имении ООО «Вторметиндустрия» на оспариваемом соглашении». Своё требование истец обосновал тем, что печать «Красной Рамени» на соглашении «визуально отличается от печати, которую последнее использует в своих отношениях с истцом».

"Из объяснений директора ООО «Вторметиндустрия» А.А. Баженова от 23.04.2019 года, данных в ходе проверки КУСП 2421 от 11.02.2019 года, следует, что он не подписывал спорное соглашение, стороны сделки ему не знакомы», — отмечалось в материалах.