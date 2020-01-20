Казань, , 06:18 — REGNUM Предприятию Татарии — АО «Казанский завод синтетического каучука», которое входит в реестр стратегических компаний России, продлили срок банкротства. Процедура конкурсного производства у почти столетнего завод продлится до 23 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, конкурсному управляющему для основных задач дали ещё три месяца.

«Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении либо продлении срока конкурсного производства на 14 апреля 2020 года», — отмечается в определении суда.

Между тем в банкротном деле, как снежный ком, нарастают претензии от кредиторов. Только за январь 2020 года поступило с десяток заявлений, рассмотрение которых отложили на конец января-февраль.

На конец декабря 2019 года реестр кредиторов КЗСК содержал требования на сумму 5 539 786 462,67 рубля. При этом на конец 2018 года балансовая стоимость имущества предприятия составляла 3 739 817 000 рублей.

Напомним, финансовые проблемы у завода, который скоро отметит 100-летний юбилей, начались после участия в проекте по созданию производства метилхлорсиланов и их производных. На базе АО было создано АО «КЗСК-Силикон», 48% доли в котором имеет правительство РФ. Строить проммощности начали на заемные средства ВЭБ, но после того, как кредитор засомневался в стоимости проекта и прекратил транши, стройка встала. У компаний начались проблемы. В итоге — оба АО стали банкротами с многомиллиардными долгами. АО «КЗСК» планировали спасать силами Минпромторга РФ. Осенью 2019 года стало известно, что завод, находящийся на одном из этапов банкротства, получил государственный оборонный заказ.

Обанкроченному химическому заводу дали гособоронзаказ