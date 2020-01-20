Казань, 20 января 2020, 06:18 — REGNUM Предприятию Татарии — АО «Казанский завод синтетического каучука», которое входит в реестр стратегических компаний России, продлили срок банкротства. Процедура конкурсного производства у почти столетнего завод продлится до 23 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом, конкурсному управляющему для основных задач дали ещё три месяца.
Между тем в банкротном деле, как снежный ком, нарастают претензии от кредиторов. Только за январь 2020 года поступило с десяток заявлений, рассмотрение которых отложили на конец января-февраль.
На конец декабря 2019 года реестр кредиторов КЗСК содержал требования на сумму 5 539 786 462,67 рубля. При этом на конец 2018 года балансовая стоимость имущества предприятия составляла 3 739 817 000 рублей.
Напомним, финансовые проблемы у завода, который скоро отметит 100-летний юбилей, начались после участия в проекте по созданию производства метилхлорсиланов и их производных. На базе АО было создано АО «КЗСК-Силикон», 48% доли в котором имеет правительство РФ. Строить проммощности начали на заемные средства ВЭБ, но после того, как кредитор засомневался в стоимости проекта и прекратил транши, стройка встала. У компаний начались проблемы. В итоге — оба АО стали банкротами с многомиллиардными долгами. АО «КЗСК» планировали спасать силами Минпромторга РФ. Осенью 2019 года стало известно, что завод, находящийся на одном из этапов банкротства, получил государственный оборонный заказ.