Петропавловск-Камчатский, , 06:10 — REGNUM Жители Камчатки наращивают долги микрофинансовым организациям (МФО). За год долги выросли на 13%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в камчатском отделении Банка России.

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Долг жителей полуострова микрофинансовым организациям на 1 октября 2019 года составил 405 млн рублей. В III квартале 2019 года МФО почти на 50% сократили объёмы выдачи займов физическим лицам по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На долю потребительского кредитования приходится менее 8% совокупного объёма заимствованных средств — 18,5 млн из 250 млн рублей.

Средняя сумма займа на 1 октября 2019 года составила 9,6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки накопили огромное количество долгов перед банками. В 2018 году долги камчатцев перед банками превысили 22 млрд рублей.