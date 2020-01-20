Набережные Челны, Татария, 20 января 2020, 05:52 — REGNUM Более 89 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду и пени насчитало управление Росприроднадзора по РТ набережночелнинским застройщикам. Долги ведомство пытается взыскать через суд, но производство по иску пока приостановлено — до момента рассмотрения жалоб ответчика на постановления управления о привлечении к административной ответственности, которые стали основанием для начисления платы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск к ООО «Строительно-монтажное управление-7» на общую сумму 90 151 472,33 рубля поступил в суд ещё в сентябре 2019 года. Основанием для начисления платы стали административные протоколы о нарушениях, которые ответчик оспаривает в судах Набережных Челнов и Альметьевска.
По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в октябре 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Директор и совладелец доли в 1% Ильяс Ибрагимов, основной владелец — непубличное акционерное общество «Бона Фиде технолоджи» (Москва).