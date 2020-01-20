Набережные Челны, Татария, , 05:52 — REGNUM Более 89 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду и пени насчитало управление Росприроднадзора по РТ набережночелнинским застройщикам. Долги ведомство пытается взыскать через суд, но производство по иску пока приостановлено — до момента рассмотрения жалоб ответчика на постановления управления о привлечении к административной ответственности, которые стали основанием для начисления платы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к ООО «Строительно-монтажное управление-7» на общую сумму 90 151 472,33 рубля поступил в суд ещё в сентябре 2019 года. Основанием для начисления платы стали административные протоколы о нарушениях, которые ответчик оспаривает в судах Набережных Челнов и Альметьевска.

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан, г. Казань обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-7», г. Набережные Челны о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 80 343 234 рубля, пени в размере 9 808 238,33 рубля», — отмечается в материалах суда.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в октябре 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Директор и совладелец доли в 1% Ильяс Ибрагимов, основной владелец — непубличное акционерное общество «Бона Фиде технолоджи» (Москва).