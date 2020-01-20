Хэфэй, Китай, , 05:42 — REGNUM Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (JAC Motors) отзывает 150 грузовиков модели X5 в связи с проблемами их безопасности, сообщили 19 января в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Начиная с 18 января JAC Motors начинает отзыв некоторых грузовиков Kangling X5, произведенных в период с 10 июля по 18 августа 2019 года. Выяснилась, что у них может не советовать стандарту качества GB14166−2013 ремень безопасности.

В экстремальных условиях это может привести к разламыванию пряжки ремня. Аньхойский автопроизводитель проведет инспекцию отозванных маши и замену неисправных деталей бесплатно, если это потребуется.

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